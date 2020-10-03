استضاف مستشفى النور التخصصي فريق أخصائي العلاج الارتدادي وتدليك القدم التحفيزي برئاسة حسني جميل بوقس أثناء مبادرتهم بفعاليات الأسبوع العالمي للجودة وسلامة المرضى تحت شعار سلامة العاملين من سلامة المرضى، أخيراً. واشتملت المبادرة على التعريف بماهية وأهمية التدليك التحفيزي، بالإضافة إلى جلسات تدليك القدم لبعض موظفي الصفوف الأمامية الذين أبدوا استحسانهم بهذه المبادرة.



يذكر أن حسني وفريقه فارس ياسر ساق الله ومحمود عطوة أبو لبن وغيرهم من الأخصائيين و الأخصائيات، هم من ذوي الإعاقة البصرية الذين تحدوا أنفسهم واجتازوا المعوقات.