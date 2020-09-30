ضمن مبادرة «تعليمهم يستمر»، وفّرت جمعية البر بجدة ٥٠٠ حاسب آلي جديد للأيتام بدور الضيافة والأسر الفقيرة.وأوضح مدير عام الجمعية المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي، أن هذه الحواسيب جاءت بدعم من داعمي الجمعية الذين يحرصون على أن يجد أبناء وبنات الجمعية من أيتام ومستفيدين مستلزماتهم التعليمية كاملة، ويحصلوا على كافة احتياجاتهم المدرسية حتى يتمكنوا من التفوق والنجاح.وذكر حكمي أن مبادرة «تعليمهم يستمر» وُلدتْ لتأهيل أجهزة الحاسب الآلي المستعملة وإعادة برمجتها وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات البرامج التعليمية ومن ثم توزيعها على الأيتام وأبناء الأسر المستفيدة الذين تكفلهم الجمعية، بهدف تثقيف وتعليم الأبناء كيفية استخدام الأجهزة والتعامل معها بعد توفيرها لهم، في إطار المشاركة المجتمعية في دعم الطلاب والطالبات المعسرين، في ظل التعليم عن بعد، ولكن الداعمين وفروا ٥٠٠ جهاز حاسب جديد إضفاءً لمزيد من العطاء في هذه المبادرة ودعماً لهذه الفئة الغالية، وفي السياق ذاته بدأت الجمعية في توزيع الأجهزة المعادة تأهيلها على أبناء اسر المستفيدين من خدمات الجمعية بعد ان تم تدريبهم على كيفية استخدامها وطريقة الدخول الى المنصة الدراسية.