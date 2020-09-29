شارك أخيراً أكثر من 80 باحثاً من الطلبة السعوديين المبتعثين في ملتقى سيدني العلمي الخامس، الذي رعاه الملحق الثقافي السعودي في أستراليا الدكتور هشام خداوردي، ونظمه نادي الطلبة السعوديين في سيدني افتراضيا بسبب أحداث كورونا، وبالشراكة مع جامعة سيدني العريقة وجامعة مكواري الأسترالية.

وافتتح الملتقى الملحق الثقافي بكلمة شكر فيها الحضور والمشاركين، كما رحب بالمتحدث الرئيسي للملتقى أستاذ الدراسات العليا في أصول التربية والمقارنة في كلية التربية في جامعة جدة الدكتور صالح الدوسي الزهراني، الذي قدم الندوة الافتتاحية للملتقى بعنوان «البحث العلمي بين النظرية والتطبيق».

وتحدث الزهراني عن أهمية البحث العلمي في المساهمة في تطور ورقي وبناء الحضارات، وكيف أن المسؤولية تقع على عاتق النشء الجديد من الباحثين والباحثات لتطوير الوطن، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030.

وتنافس الباحثون من طلبة الماجستير والدكتوراه في مختلف جامعات أستراليا في 3 مسارات رئيسية، هي الطب والعلوم الصحية، العلوم الإنسانية والإدارية، الهندسة وعلوم الحاسب.

وكان النادي السعودي قد أعد مسابقة لأفضل ملصق يركز على أحد موضوعات أساليب وطرق البحث العلمي، ونشر الملصقات في معرض افتراضي عبر هذا الرابط: http://ssc.org.au/postertour