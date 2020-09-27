أقام مجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة بجدة اليوم (الأحد) الموافق 2020/09/27 فعالية اليوم الوطني 90 على مسرح المجمع، بالعديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة التي تهدف إلى إشراك كافة فئات وأطياف وشرائح المجتمع في هذه المناسبة الغالية للتعبير عن انتماءاتهم المتمثلة في تكريم أبطال الصحة من الممارسين الصحيين الذين بذلوا جهداً مميزاً وملموساً في خدمة المواطنين، وكذلك تكريم إدارة الأمن والسلامة بمبادرة من الكلية التقنية الرقمية للبنات لتقدير جهودهم في مواقعهم العملية والميدانية تجاه المجتمع وأفراده.



من جانب آخر، كرمت إدارة المجمع القطاعات والجهات الإعلامية المشاركة في الفعاليات مبدين استعدادهم ورغبتهم في المشاركة المجتمعية في الفترة القادمة، كما عبرت عن عظيم امتنانها بكل ما تجده من رعاية واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. وفي ختام الفعالية قدمت إدارة المجمع شكرها وتقديرها لكل المشاركين، والتقطت الصور التذكارية لهذه الفعالية الوطنية.