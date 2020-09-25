أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان حفلاً بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة، ورفع السفير قطان أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وللشعب السعودي الكريم، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يعيده على الوطن أعواماً عديدة بالخير والرفاه.



حضر الحفل عدد من سفراء الدول العربية المعتمدين لدى ماليزيا، إلى جانب منسوبي السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة.