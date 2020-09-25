انتقل إلى رحمة الله بعد ظهر اليوم (الجمعة) الزميل عبدالخالق ناصر بركات الغامدي إثر مضاعفات أزمة قلبية تعرض لها صباح يوم أمس الخميس.

والفقيد أبرز محرري صحيفة عكاظ في مكتب منطقة الباحة. إذ بدأ العمل متعاوناً عام 1410 هـ، ثم متفرغاً، وكان مثالاً في الكفاح اليومي ورصد الأخبار ومتابعة الأحداث بعين الإعلامي الناقد، ما أكسبه محبة واحترام الجميع. واستمر الزميل على صلة بالصحيفة برغم تقاعده منذ عامين، إذ رغب أبو ناصر رحمه الله بالتعاون مع صحيفته وظل مواظباً على الحضور لمكتبه كل صباح للسلام وإرسال ما يتوافر من الأخبار والتواصل مع الزملاء.

وسيصلى عليه ظهر غد (السبت) في جامع الرهوة في الباحة وسيوارى جثمانه الثرى بمقبرة القرية، والفقيد والد ناصر وفارس ورائد وهيا وهديل.

عكاظ التي آلمها النبأ تتقدم بأحر التعازي لذوي الفقيد،داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته إنالله وإناإليه راجعون