تنظم جمعية نفع الخيرية مبادرة الرسم على جدارية في خمسة مواقع مختلفة في محافظة جدة، من أهمها الموقع الأول على الواجهة البحرية برعاية من إمارة منطقة مكة المكرمة وأمانة محافظة جدة، تعبيراً لحبهم لهذا الوطن الغالي، وطن العطاء والأمن والأمان.



ويشرف على هذه المبادرة سفير العمل الاجتماعي حسن بصفر.