رفع الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمُفرج عنهم وأسرهم «تراحم» تركي بن عبدالله البطي، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات اللجنة، أصدق التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه المناسبة من المناسبات الغالية على قلوب جميع مواطني المملكة، والتي تزيدهم فخرا واعتزازا، وتعيد إلى أذهانهم ما تكبده المؤسس الملك عبدالعزيز (طيب الله ثراه) من مشاق في سبيل توحيد البلاد تحت راية واحدة.

وعبر الأمين العام لـ«تراحم» عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة، على ما توليه من اهتمام ودعم وتطوير لجهود اللجنة بما يسهم في بناء مجتمع متماسك، يعطف بعضه على بعض، ويساند المحسن فيه الضعيف، ويشارك جميع أفراده في تضميد جراح أبناء السجناء ورعاية أسرهم، بما يعكس قيم التكافل الاجتماعي التي بُني عليها هذا الوطن منذ نشأته.