اكتملت الأعمال والفنون في جدارية يوم الوطن بمحافظة دومة الجندل بمشاركة 21 لوحة جدارية، نفذها فنانون تشكيليون على مدار 5 أيام، وسيدشنها محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط في اليوم الوطني الـ90 يوم الأربعاء القادم الموافق 23 سبتمبر 2020.

وتأتي جدارية يوم الوطن تحت إشراف المجلس البلدي وتنفيذ بلدية دومة الجندل بالتعاون مع الجمعية السعودية للثقافة والفنون بالمنطقة وجمعية الثقافة والفنون بالقريات، وتقع جدارية يوم الوطن على طريق الملك عبدالعزيز بطول 80 متراً، ويشارك فيها فنانون وفنانات تشكيلون من أبناء منطقة الجوف.

وتحتوي اللوحات على صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومعالم وطنية بارزة، في مقدمتها شعار اليوم الوطني «همة حتى القمة» ومراحل تاريخية لمسيرة وطنية عطرة بالإنجازات، إلى جانب حروفيات بعبارات وطنية تعبر عمّا حملته مشاعر الفنانين من فرحة بمناسبة اليوم الوطني الـ 90.