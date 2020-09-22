نفذ المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة بمناسبة اليوم الوطني 10 فعاليات في 9 قاعات تدريبية والنتيجة 90 رسالة حب وفخر واعتزار بالوطن وقيادته الحكيمة وجاءت الفعاليات على النحو التالي:



(فعالية 2030، فعالية الملك عبدالعزيز، فعالية الملك سلمان، فعالية ولي العهد، فعالية «متميزون في مملكتنا»، فعالية قدواتنا العظماء، فعالية بقيمنا يسمو وطننا، فعالية التدريب التقني لاقتصاد مزدهر، فعالية «الجنود المرابطون»، فعالية أمننا خط أحمر)، إذ شارك في الفعاليات جميع المتدربين المتواجدين والمتدربين الذين يتدربون عن بعد، إضافة إلى مشاركة جميع منسوبي المعهد، وقدم المعهد خلال تلك الفعاليات أفكاراً نوعية في التعريف بأهمية الوطن ومكتسباته ولحمته وقادته.