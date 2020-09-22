صدر قرار ترقية الروائي يحيى بن قاسم سبعي، استثنائيا للمرتبة 12، مستشارا قانونيا في الإدارة العامة للشؤون القانونية في ديوان وزارة التعليم في الرياض، وتلقى «يحيى امقاسم» تهاني الأهل والأصدقاء الذين تمنوا له مزيدا من التوفيق والنجاح في حياته العملية إلى جانب إبداعه الأدبي والثقافي.وعرف امقاسم على نطاق واسع في العالم العربي بعد نشر روايته الأولى ساق الغراب (الهربة) الصادرة عام 2008م، التي ترجمت إلى الفرنسية عام 2019، وكان نشر مجموعته القصصية بعنوان «المخش» عام 2000، وأصدر روايته الثانية (رجل الشتاء) عام 2017، التي تدور حول تجربته العمل في الملحقية الثقافية السعودية بباريس.واختير عام 2010 ضمن 39 من الكُتّاب العرب للمشاركة في حفل بيروت 39، بمناسبة اختيار بيروت عاصمة عالمية للكتاب.حصل على درجة البكالوريوس من كلية القانون في جامعة الملك سعود عام 1997م، كتب في أهم الصحف السعودية ومنها «عكاظ» و«الحياة» و«الشرق».