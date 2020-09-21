وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجمعية المودة للتنمية الأسرية مذكرة تفاهم مشتركة في مجال دراسة حوكمة وتصنيف مراكز الإرشاد الأسري.

مثّل الوزارة في توقيع هذه الاتفاقية وكيلها لتنمية المجتمع أحمد بن صالح بن ماجد، فيما مثّل جمعية المودة للتنمية الأسرية مديرها العام محمد بن علي آل رضي.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق خدمات تنموية واجتماعية فعّالة ومستدامة للأسر، من خلال رفع كفاءة الخدمات والبرامج التي تقدمها المراكز والدور والمؤسسات، والقيام بالبحوث والدراسات الاجتماعية اللازمة.

كما تسعى إلى تنمية روابط وقدرات الأسرة السعودية والمساهمة في توعيتها للقيام بدورها المجتمعي.