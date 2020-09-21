انتقل إلى رحمة الله المؤذن سالم حسن الضوي الشمري أحد أقدم المؤذنين بمحافظة رفحاء إثر وعكة صحية ألمت به نقل على إثرها عبر طائرة الإخلاء الطبي إلى أحد مستشفيات العاصمة في الرياض وتوفي هناك.

ويعتبر سالم الضوي من أقدم المؤذنين بمحافظة رفحاء، ويلقبه الكثير بعميد المؤذنين بالمحافظة؛ حيث قضى ما يزيد على 4 عقود موذنًا في محافظة رفحاء قضاها بين ردهات 4 مساجد آخرها المسجد المجاور لمنزله في حي المحمدية برفحاء وكان الناس قديما اذا جاء وقت أذان المغرب يرددون «أذّن سالم». والفقيد والد عقيل المدير التنفيذي بجمعية وارف الخيرية برفحاء، والمقدم حسن سالم مدير إدارة الدفاع المدني برفحاء، والمعلمين نايف وخالد وفيصل.