استقبل مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش في مكتبه بفرع الوزارة اليوم، رئيس المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سليمان موصلي وأعضاء المجلس الفرعي.



واستعرض موصلي دور المجلس الفرعي في دعم الجمعيات الأهلية وتمثيلها في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والأجهزة الحكومية والتعاون في حل العوائق لديها وتمكينها والقيام على تطويرها وتنسيق الجهود المشتركة.



ودشن سعادته الموقع الإلكتروني للمجلس الفرعي بهذه المناسبة وقدم رئيس وأعضاء المجلس شكرهم لسعادته على ما يوليه من دعم وتوجيه للجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة، وما يحظى به العمل الخيري والاجتماعي بالمنطقة من اهتمام ومتابعة وتوجيه من سعادته.



من جهته ثمن مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة دور مجلس الجمعيات الأهلية في تعزيز الأهداف وتوحيد الجهود التنموية والاجتماعية متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.