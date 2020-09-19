انتقل إلى رحمة الله تعالى اللواء (م) طبيب عدنان بن محمد سلامة أول مدير للخدمات الطبية بالحرس الوطني؛ عمل رحمه الله طبيباً ثم أشرف على وضع اللبنات الأولى للشؤون الصحية بالحرس الوطني وتأسيس الخدمات الطبية.



«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بالعزاء لذوي الفقيد؛ وتسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، و«إنا لله وإنا إليه راجعون».