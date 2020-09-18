ودع الكابتن يوسف خميس قائد المنتخب السعودي ونادي النصر السابق والدته، بعد أن انتقلت إلى رحمة الله، وتمت الصلاة عليها ودفنها في مدينة الرياض عقب صلاة عصر اليوم (الجمعة).وتلقى يوسف خميس التعازي من كافة الرياضيين، الذين عبروا عن مشاعرهم بمشاطرة الكابتن خميس لأحزانه في فقد والدته داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.وكان عدد من نجوم المنتخب السعودي السابقين الذين زاملوا خميس قدموا تعازيهم له عبر حساباتهم الرسمية في تويتر منهم ماجد عبدالله وصالح النعيمة ومحمد عبدالجواد وفهد الهريفي.