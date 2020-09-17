أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة فالح بن ناصر الشهراني عدداً من القرارات الإدارية، شملت تجديد تكليف الأخصائي أول عبيد بن سعد الأكلبي مدير مستشفى الولادة والأطفال، وتمديد تكليف الأخصائي أول محمد بن حمود الشهراني مدير مستشفى الصحة النفسية والرعاية المديدة، وتمديد تكليف سعيد بن مشرع الغامدي مدير شؤون المراكز والقطاعات بصحة بيشة، وتمديد تكليف غرم الله بن سعيد الحصنة مدير مستشفى تبالة العام، وتمديد تكليف عون بن علي السراري مشرف القطاع الجنوبي، وتمديد تكليف محمد فايز بن رفده مدير إدارة الاستثمار، وتمديد تكليف مسعود بن مناحي القحطاني مشرف قطاع تثليث، وتمديد تكليف صالح بن طالع القرني مشرف قطاع سبت العلاية، وتمديد تكليف سعد بن زاهر العلياني مساعد مدير القطاع الصحي لشؤون المراكز بالبشائر.