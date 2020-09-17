شيعت جموع غفيرة بمقبرة قرية المباركة التابعة لمحافظة الطوال الشيخ عمر بن عبدالله يعقوب حمدي شيخ شمل آل عيسى بني حمد بمحافظة الطوال، بحضور وكيل محافظة الطوال جابر محمد عواف والمدير العام لفرع الرئاسة العامة للبحوث بمنطقة جازان الشيخ عبدالله علي محمد حمدي ومدير مستشفى القوات المسلحة اللواء طبيب أحمد الحامظي وعدد من ضباط المنطقة وشيخ شمل آل مشهور الشيخ عبدالرحمن محمد طاهر جماح، وعدد من مشايخ شمل وعرايف وأعيان أهالي منطقة جازان الذين قدموا العزاء لذوي الفقيد سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



ويُعد الفقيد من الشخصيات الفاعلة والبارزة في منطقة جازان كما عرف الفقيد بتواضعه وأخلاقه العالية وحبه للإصلاح بين الناس.



ونقل وكيل محافظ الطوال تعازي أمير منطقة جازان، ونائبه لأسرة الفقيد سائلاً الله تعالى أن يتقبله وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



من جانبهم أعرب أبناء الفقيد عن شكرهم لولاة الأمر على مشاركتهم لهم في مصابهم.