عبر شيخ طائفة صيادي الأسماك بمحافظة أملج أمين سنوسي بن علي أبوبكر عن عميق شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على لفتته الغالية لأصحاب قوارب صيد الأسماك الحرفيين وقوارب المتنزهين بصرف معونة ومكرمة لهم جراء تعطلهم عن الإبحار في بعض الأيام، أو منعهم من الصيد في بعض الأماكن خلال الفترة الماضية، بسبب بعض الأعمال البحرية الحكومية في المنطقة. وهم في غمرة السعادة لتوجيهاته الكريمة، التي كانت بادرة استقبلها الصيادون بالفرح والسرور، وأزاحت مشقة الصيد عنهم وحولته لبهجة كبيرة.

وأكد شيخ الصيادين في محافظة أملج أمين سنوسي: تعودنا من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على مثل هذه الأعمال التي تتلمس حاجات المواطنين وتسهم في رقيهم المعيشي، وفئة الصيادين خاصة الذين شملتهم هذه المكرمة الغالية.

وها نحن طائفة صيادي الأسماك بأملج دوما محظوظون بعناية حكومتنا ورعايتها وتوجيهاتها منذ أزمنة عديدة، من خلال التكريم السنوي لعينات من الصيادين، وإتاحة الاقتراض من الصندوق الزراعي، وإنشاء المرافئ لسفننا، وغيرها من الأعمال التي تعيننا على ممارسةالمهنة وتيسير أمرها.

فقد عجزت عباراتنا أن توفيكم حقكم من الشكر والامتنان لهذه المعونة والمكرمة، ولوقفات حكومتنا مع مواطنيها الصيادين، ولا يسعنا إلا الدعاء أن يبقيكم الله ذخرا لوطننا الغالي وعزا لشعبكم الوفي.