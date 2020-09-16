رفع السفير عبدالله بن حجاج المطيري أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بعد صدور التوجيه السامي الكريم بتعيينه على مرتبة سفير بوزارة الخارجية.

وثمّن المطيري الثقة الملكية، معبرا عن اعتزازه بها، مؤكدا أنها ستكون حافزا لتقديم مزيد من العمل والعطاء للمساهمة في النهوض والارتقاء بهذا الوطن الغالي الذي يشهد ازدهارا كبيرا في هذا العهد المبارك الميمون، منوها بالتطورات الإيجابية والمكانة المرموقة المميزة التي تشهدها مملكتنا الحبيبة.

وأكد السفير المطيري أنه سيسعى جاهدا لتعزيز العمل السياسي لمواكبة المتغيرات والتطورات التي تشهدها المملكة على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية.