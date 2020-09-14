نظم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، حفل تكريم خاصا للدكتور خالد بن عبدالله النامي بمناسبة انتهاء فترة إيفاده ملحقا ثقافيا بسفارة المملكة العربية السعودية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين المندوب الدائم لجامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، والملحق الثقافي الجديد الدكتور أحمد بن عبدالله الفريح.

ووجه الوزير المصري الشكر للملحق الثقافي السعودي على الجهود الصادقة التى بذلها خلال فترة إيفاده، التي شهدت خلالها العلاقات المصرية السعودية تطوراً ملحوظاً في كافة المجالات التعليمية والعلمية في ما يخص الطلبة السعوديين الدارسين بجمهورية مصر العربية، والتعاون العلمي والأكاديمي والثقافي بين المؤسسات التعليمية في البلدين.

من جانبه، أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين بدور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، معربا عن اعتزازه بالمستوى التعليمي العالي والأكاديمي للجامعات المصرية، وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم العالي، بما يعزز الارتقاء بالمخرجات التعليمية العامة.

وبدوره، أعرب النامي عن سعادته البالغة واعتزازه بالتكريم الكبير من جانب الوزير، موجهاً الشكر لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعباً، على ما حظي به خلال فترة عمله من دعم ومساندة، كان لهما أكبر الأثر فى تسهيل مهامه فى تعزيز التعاون بين البلدين، وقدم شكره وتقديره للوزير وسفير خادم الحرمين الشريفين، وجميع رؤساء الجامعات وعمداء الكليات في الجامعات المصرية على حسن تعاونهم خلال الفترة الماضية.