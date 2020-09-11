بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، يتقدم كل من آل بدر، وآل مديني، وآل خاشقجي، وآل أزهر، وآل السيد، وآل أبونمي، وآل مظهر، وآل أبورزيزة، وأقاربهم وأرحامهم، وأخواه أحمد وعبدالله، وزوجة المغفور له بإذن الله السيدة/ عائشة عبدالله مديني، وأبناؤه خالد وعادل وهاشم وعدنان وبناته خلود وعهود وهالة، بجزيل الشكر والامتنان والتقدير

لكل من قدم لنا التعزية الصادقة، والمواساة الحسنة في وفاة المغفور له بإذن الله/ صالح هاشم بدر، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه.

ونشكر كل من قدم لنا واجب العزاء وواسانا وشاركنا حزننا في مصابنا الجلل، سواء بالحضور والمشاركة في مراسم الدفن، أو الحضور إلى مكان العزاء، أو بصادق الشعور من خلال الاتصال الهاتفي من داخل الوطن ومن خارجه أو عبر الرسائل أو من خلال الكتابة والمشاركة بالمواقع الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

نسأل الله أن يجزاهم عنا خير الجزاء وأن لا يريهم أي مكروه في عزيز لهم.

شكر الله سعيكم وأعظم أجركم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.