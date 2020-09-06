استقبل محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود بديوان الضيافة بالمحافظة اليوم (الأحد) الطفل الكفيف محمد السهلي ووالده، بحضور مدير التعليم عايض الرحيلي، ومدير التنمية الاجتماعية فلاح العفاسي، واستمع خلال الاستقبال لطلبات الطفل المتعلقة بمواصلة تعليمه ودمجه مع مدارس التعليم العام. وأكد المحافظ حرص القيادة الرشيدة وبمتابعة مستمرة من أمير المنطقة الشرقية ونائبه على تلبية طلبات ذوي الإعاقة وتسهيل إجراءاتهم بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

كما نوه المحافظ بأهمية التزام الجميع بالتعليمات المنظمة لتقديم الطلبات في المحافظة عبر الطرق الرسمية.