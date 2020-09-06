يغادر سفير بنغلاديش لدى المملكة العربية السعودية غلام موشي إلى بنغلاديش بعد انتهاء فترة عمله التي دامت خمس سنوات ونصف في المملكة.



مهمته كسفير كانت مجزية حقاً وجذابة بشكل استثنائي نظراً للعلاقات الثنائية بين بنغلاديش والمملكة العربية السعودية، التي نمت من قوة إلى قوة منذ عام 2015م عندما تولى مهامه في منصب السفير.



وخلال هذه الفترة قام دولة رئيس وزراء بنغلاديش بزيارة المملكة 5 مرات والتقى بخادم الحرمين الشريفين وولي العهد لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيه القضايا السياسية الإقليمية والدولية والعلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتعاون الدفاعي والأمني. وقد لعب سفير بنغلاديش الدور المحوري في تجسيد هذه الزيارات. وهذه الزيارات رفيعة المستوى قد مهدت الطريق لمزيد من التعاون بين البلدين وحولت ديناميكيات التعاون من علاقة قائمة على الموارد البشرية إلى شراكة متعددة الأبعاد.



كان 2019م عاماً ناجحاً على وجه الخصوص عندما زار وفد استثماري قوي من المملكة العربية السعودية بنغلاديش برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي ووزير التجارة والاستثمار السعودي. واشتمل الوفد على ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص وكذلك من صندوق الاستثمارات العامة. وفي وقت لاحق وقعت المملكة العربية السعودية وبنغلاديش والمستثمرون المعنيون سلسلة من مذكرات التفاهم لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. عمل السفير غلام موشي بلا كلل لدعوة ومتابعة المستثمرين السعوديين بما فيه أرامكو، وأكوا باور ومجموعة الفنار وغيرها الكثير لجعل الاهتمام في بنغلاديش والانضمام إلى الوفد الاستثماري ببنغلاديش.



كما شهدت اللجنة المشتركة الاقتصادية السعودية البنغلاديشية اجتماعين ناجحين أثناء فترة عمل السفير، وقد مهد اجتماع اللجنة المشتركة الثالث عشر المنعقد في فبراير 2020م الطريق لتعزيز كثافة التعاون الاقتصادي والثنائي بين البلدين في السنوات القادمة. فخلال فترة عمل السفير غلام موشي تم إحياء أو تقديم أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم ينبغي أن توجه جميع جوانب التعاون بين البلدين بما فيه الكهرباء وتوليد الطاقة، والطاقة الشمسية، وإمدادات الغاز الطبيعي المسال والموانئ البحرية.



وضع السفير غلام موشي المراكز الرقمية للمغتربين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية لتقديم الخدمات القنصلية على عتبات المراجعين للخدمات القنصلية والمقيمين في مناطق مختلفة من المملكة. فقد خفف هذا من متاعب القدوم إلى السفارة في الرياض أو القنصلية في جدة لما يقرب من 2.2 مليون عامل بنغلاديشي مقيم في المملكة العربية السعودية يراجعون للخدمات ذات الصلة بالعمل القنصلي.



قد شهد السفير غلام موشي عرض رؤية 2030 السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والجهود السعودية في تحويل الاقتصاد السعودي من اقتصاد معتمد على النفط إلى اقتصاد قائم على التكنولوجيا الحديثة. حاول السفير موشي تحديد الأرضية المشتركة للشراكة حيث يمكن لبنغلاديش والمملكة العربية السعودية التعاون في تحقيق رؤية 2030 السعودية نحو الفوائد الاقتصادية لكلا البلدين.



خلال فترة تعيين السفير غلام موشي ازداد التعاون في المسائل المتعلقة بالحج بين البلدين بشكل ملحوظ مع دخول بنغلاديش ضمن مبادرة طريق مكة. وبذلك سيكون أداء الحج مريحاً جداً لحجاج بنغلاديش في المستقبل.



كوفيد-19 قد أظهرت مرونة التعاون بين البلدين عندما عانى نحو 2.2 مليون مواطن بنغلاديشي في المملكة مع المواطنين السعوديين من تأثير الوباء، وعملوا على تنفيذ تدابير منع انتشار الجائحة. توفي 6 أطباء من بنغلاديش في الصفوف الأمامية خلال كوفيد-19؛ وإسهامهم في مكافحة الوباء سيكون مصدر إلهام للجالية البنغلاديشية في المملكة العربية السعودية. بالتعاون مع الحكومة السعودية قام السفير غلام موشي بإدارة أكبر برنامج السفارة للمساعدة النقدية والغذائية لصالح العاملين المغتربين المقيمين في المملكة العربية السعودية.