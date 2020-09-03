صدر اليوم قرار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بناء على مارفعه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بترقية مدير إدارة المشتريات بإمارة جازان أحمد بن خليل الشيخي إلى المرتبة العاشرة.



ويعد الشيخي من أحد الكفاءات المتميزة بإمارة جازان وحاصل على درجة الماجستير في القانون من كلية الأمير نايف، إضافة إلى عدد من الدورات التدريبيبة المتخصصة في مجال عمله.



وعبر الشيخي عن خالص شكره وتقديره لوزير الداخلية ولأمير منطقة جازان ونائبه، على هذه الثقة سائلاً الله أن تكون دافعاً لبذل المزيد من العطاء.