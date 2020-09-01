تمكن استشاري جراحة السمنة والجراحة بالتداخلات البسيطة بجامعة الملك عبدالعزيز البروفيسور عبدالملك بن محمد صالح الطف من تسجيل براءة اختراع عالمية من المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع، إثر قيادته فريقا علميا بجامعة الملك عبدالعزيز لابتكار شبكة جراحية اصطناعية بخصائص مبتكرة مضادة للبكتيريا.

وأوضح البروفيسور الطف أن هذا الإنجاز تم بفضل الله ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للعلماء المبتكرين وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، مؤكداً المكانة العلمية المرموقة للعلماء السعوديين المميزين الذين يسهمون بخبراتهم وأبحاثهم وإنتاجهم في التقدم العلمي على مستوى العالم.

وكشف البروفيسور عبدالملك الطف أن الاختراع يتمثل في ابتكار شبكة اصطناعية جراحية يمكن أن تستخدم في العمليات الجراحية لعلاج الفتق في المناطق الجراحية الملوثة.

وأشار إلى أنه في بعض حالات الفتق المتطورة تكون المناطق الجراحية مُلوّثة ببكتيريا موجودة في أنسجة الجسم مما يشكل عائقاً لاستخدام الشبكات الاصطناعية، وفي تلك الحالات يضطر الجراحون لمعالجة الفتق دون استخدام شبكة أو استخدام شبكة (حيوية) ذات فاعلية أقل عن الشبكات الاصطناعية، إلا أن الشبكة المبتكرة تفرز مضاداً حيوياً في الأنسجة المحيطة بها لمدة لا تقل عن 14 يوماً مما يؤدي للتخلص من البكتيريا التي قد تكون ملوثة للأنسجة.

وذكر البروفيسور الطف أن الفريق العلمي استخدم تقنية النانو لهندسة مادة الشبكة الاصطناعية الجراحية ودمج مضادات حيوية في تركيب الشبكة، ومن ثم تم اختبارها على حيوانات التجارب وأثبتت فعاليتها.

وتكون الفريق العلمي الذي عمل على مدى 4 سنوات بجامعة الملك عبدالعزيز للوصول إلى هذا الإنجاز من رئيس الفريق البروفيسور عبدالملك الطف، وعضوية البروفيسور سهام السيد عبدالهادي، والدكتور فيصل عبدالهادي، والبروفيسور محمود ياسين عبدالمجيد.