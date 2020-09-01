انتقل إلى رحمة الله تعالى المصور الزميل محسن سالم الحوثري، وصلي عليه ودفن في ذهبان، والفقيد والد المصور السابق في «عكاظ» الزميل ناصر محسن، وسالم ومحمد وعبدالمجيد. وعمل الفقيد مصوراً صحفيا لأكثر من 40 عاماً في صحف البلاد والمدينة والرياض، وعرف بتميزه في التقاط الصور، وفاز بالعديد من الجوائز.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بالعزاء لذوي الفقيد، وتسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، «إنا لله وإنا إليه راجعون».