نجح فريق طبي متخصص في ‏مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، بقيادة استشاري عناية الأطفال حديثي الولادة الدكتور طارق السعيد، في إنقاذ حياة رضيعة «خديجة»، كانت بعمر 25 أسبوعاً عند ولادتها وبوزن 540 غراماً.

وأوضح الفريق الطبي، أن المولودة كانت تعاني من «داء الرئة الزجاجة»، وتم وضعها على جهاز التنفس الاصطناعي ورفعه بالتدريج مع متابعة دقيقة جداً للحالة، والتعامل معها، وتجاوز المشاكل الصحية التي واجهتها إلى أن خرجت بصحة جيدة إلى منزلها بعد تنويمها لمدة 3 أشهر تقريباً بالعناية المركزة وتحسن وزنها إلى 1750 غراماً، فيما تم إجراء فحص البصر الذي أثبت عدم وجود اعتلال بالشبكة، وأظهرت ‏أشعة الرنين المغناطيسي للدماغ عدم وجود أي نزيف في المخ، وتم ترتيب المواعيد الخاصة بها لمتابعة حالتها أثناء فترة ما بعد الخروج من المستشفى.