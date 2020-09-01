تقديراً للجهود المميزة التي قدمتها ومازالت تقدمها الجمعية الخيرية بمكة المكرمة في مكافحة جائحة كورونا، زار مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة مساعد الصواط، ومدير وحدة الحوكمة والتأسيس بالمركز محمد الشهري، ومدير العلاقات العامة أحمد الزهراني، الجمعية وقدموا درعا تكريمية لها.

وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمكة المكرمة حاتم قاضي، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجمعية نبيل جستنيه.

يذكر أن الجمعية ساهمت منذ بداية الجائحة وحتى الآن بتوفير أكثر من 20 ألف سلة غذائية، إضافة إلى أكثر من 100 ألف وجبة ساخنة، كما قدمت أيضاً مساهمات متنوعة من المواد الغذائية والحاجات الأسرية الأساسية، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة أكثر من 13 ألف أسرة من قاطني الأحياء المعزولة.