أنهت جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة مراحل النسخة الاستثنائية من جائزة عمار لدعم المبدعين في مواجهة كورونا بحفلها الختامي الذي أقامته عبر منصات التواصل الاجتماعي، لإعلان الفائزين بالمسابقة التي تقدم لها أكثر من 12 ألف مشترك.

وشرف الحفل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء رئيس جمعية الأطفال المعوقين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وقال في كلمة إن حضوره هو «رد جميل للدكتور عمار بوقس الذي أثبت أن الإعاقة ليست معيقة للإنسان كون ذوي الإعاقة يستطيعون تقديم الكثير لوطنهم بطموحاتهم العالية التي تجعل لهم دورا في هذه الحياة والوطن».

وأضاف: «أنا أعتبر الدكتور عمار ومن هم مثله من ذوي الإعاقة هم من تجاوزوا مرحلة التقاعس إلى مرحلة الإنجاز والإعجاز وأنا أرى كل يوم في حياتي أناسا ليست لديهم إعاقات وهؤلاء هم ذوو الإعاقة لضعف عزيمتهم وإرادتهم وتقاعسهم عن خدمة مجتمعهم ووطنهم. لذلك دوماً أقول عن ذوي الإعاقة إنهم أصحاب قدرات فائقة». وأكد أن الدولة تبنت العديد من المبادرات الكبير والهامة على المستوى الوطني التي انطلقت من مركز الملك سلمان لأبحاث الاعاقة ومن أهمها نظام الوصول الشامل وتأسيس هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير المنظومة ذات الصلة لتسهيل حياة المعاقين وتمكينهم اجتماعيا واقتصاديا وعمليا.

وشكر وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، الدكتور عمار بوقس رئيس مجلس إدارة الجمعية على تخصيصه جائزة عمار لهذا العام للمشاركات المتميزة في مواجهة كورونا، تكريما لجهود كافة قطاعات الدولة وهم خط الدفاع الأول في هذه الأزمة.

وفاز بالمركز الأول عادل الحارثي بـ 50 ألف ريال، والمركز الثاني عبده سك بـ 25 ألف ريال ومجدي مروان على المركز الثالث بقيمة 15 ألف ريال.