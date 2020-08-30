انتقل إلى رحمة الله التربوي الإعلامي تميم خالد الحكيم مساء أمس (السبت) إثر معاناته مع فايروس كورونا، وصلي عليه ودفن في مقابر الشهداء بالشرائع، ويتقبل العزاء على جوال ابنه المحرر في «عكاظ» الزميل نعيم الحكيم ٠٥٠٢٦٥٠٠٢٥.

وعمل الفقيد مدرسا للغة العربية في مدارس مكة المكرمة ومسؤولا عن الأنشطة والإعلام في نادي مكة الثقافي الأدبي على مدى ٤٠ عاما، كما عمل في مجال الصحافة الأدبية والثقافية في عدد من الصحف السعودية.

«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بالعزاء للزميل نعيم الحكيم وأسرة الفقيد كافة، وتسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، و«إنا لله وإنا إليه راجعونّ».