أكد مدرب الغوص عثمان الغامدي لـ«عكاظ»، أن فئة الصم والبكم لا يجدون أي صعوبات في مزاولة رياضة الغوص، مشيراً إلى أنه درب حتى الآن 15 من فئتي الصم والبكم على مستوى المملكة، وذلك للغوص في أعماق البحار، وحققوا نجاحاً باهراً.وبين الغامدي أنه في البداية واجه صعوبة في كيفية التعامل معهم، ولكن مع مرور الوقت بدأ يتعلم لغة الإشارة حتى أصبح تدريبهم سهلاً، مشدداً على أهمية أن يكون الشخص الذي يريد الغوص يجيد السباحة، ولا بد من تواجد المدرب مع الغواص في الأعماق، وذلك لوجود تقنية محددة لهذه الفئة وهي تحويل إشارات الغوص إلى اللمس.وأشار الغامدي إلى أن المدة المستغرقة لكي يجيد الغواص من فئتي الصم والبكم الغوص لا تزيد على عام، تشمل دراسة نظرية واختبارات وتدريب مسبح وغوصاً في البحر، موضحاً أن الغوص في البحر لهذه الفئتين يستغرق 40 دقيقة بعمق 10 أمتار وهو ما يعادل 40 قدماً بأجهزة الغوص العادية.وذكر الغامدي أن الغواص بعد انتهاء تدريبه يتم منحه شهادة تدريبية من الاتحاد العالمي لمدربي الغوص المحترفين «بادي» تمكنه من الغوص في أي مكان في العالم.