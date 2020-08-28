تعرض مقيم من جنسية آسيوية لقطع في الرقبة بآلة حادة بطول 12سم، وتم إسعافه وإدخاله طوارئ مستشفى الخرمة العام في حالة klod blo.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام الصحي بمستشفى الخرمة أن قسم الطوارئ بمستشفى الخرمة العام استقبل حالة لمقيم آسيوي لديه قطع بطول 12 سم في رقبته، تسبب هذا بقطع الجلد وعضلات الرقبة والقصبة الهوائية وتمزق لبعض أوردة الرقبة، مما لزم الأمر لإدخاله غرفة العمليات على الفور كحالة طارئة وتم التدخل الجراحي السريع لإنقاذ حياته، وبعد توفيق الله تم إيقاف النزيف ونجاح العملية في مدة ساعة، حيث تم ربط الأوردة والعضلات وبقية الأجزاء المصابة وإدخال المريض للعناية المركزة إلى أن استقرت حالته وتم تحويله بعد رجوع التنفس واستقرار وضعه لمستشفى الملك عبدالعزيز لمتابعة وضعه واستكمال العلاج.

من جهته شكر مدير مستشفى الخرمة العام محمد بن شجاع السبيعي الطاقم الذي باشر الحالة على جهودهم المبذولة.