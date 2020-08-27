دشن مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية المنتخب حديثاً، في اجتماعه الأول عن بُعد، هوية البدء في التخطيط للإستراتيجية الجديدة للأعوام الـ4 القادمة 2024-2021، تحت شعار «بطموحنا نقدر»، وذلك بنهاية الإستراتيجية الحالية بحلول نهاية العام 2020.

وبدأ نائب رئيس مجلس الإدارة زهير المرحومي الاجتماع الأول لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين حديثاً للدورة الثانية بالترحيب بأعضاء المجلس واستعراض جدول أعمال الاجتماع التي في مقدمتها تدشين أعمال بدء الخطة الإستراتيجية الثالثة التي وضع لها شعار «بطموحنا نقدر» لتحفيز فريق العمل على ابتكار برامج ومبادرات مميزة يكون لها الأثر ويتم إدراجها ضمن الإستراتيجية الجديدة.

وأوضح المرحومي أن «المودة» بدأت خطواتها الأولى في صناعة الإستراتيجية الجديدة التي ستستمر لـ4 أعوام 2024-2021، إذ تعاقدت الجمعية مع شركة استشارية متخصصة في التخطيط الإستراتيجي وفق أعلى المعايير المهنية المعروفة عالمياً، وبدأت ورش العمل صناعة إستراتيجية يكون في مقدمة أولوياتها مصلحة المستفيد أولاً.

كما أشار المرحومي إلى أن المجلس اعتمد أهداف النظام الأساسي للجمعية التي عمل على تطويرها فريق عمل «المودة» بمشاركة أعضاء المجلس تمهيداً لاعتمادها من أعضاء الجمعية العمومية، وتم هذا التطوير لأن الأهداف التي كانت موجودة لا تواكب التطور الذي طرأ على «المودة» وحجم التوسع الكبير في المشاريع والمبادرات، إضافة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لديها اشتراطات محددة في كتابة الأهداف.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة أهمية التعاون مع منظمة الأسرة العربية وذلك للمشاركة الفاعلة في الملتقيات المتعلقة بالأسرة وتسليط الضوء على قضايا الأسرة وصناعة مبادرات أسرية مشتركة على مستوى الوطن العربي، وناقش المجلس المشاريع الحكومية التي تعمل عليها «المودة» مع وزارة البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل، إضافة إلى نقاش كيفية استثمار الاحتياط النقدي الموجود في «المودة».