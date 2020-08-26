أطلق ممرض بصحة الطائف مبادرة فريدة من نوعها بتكريم زملائه الصحيين الذين أصيبوا بفايروس كورونا على خط المواجهة الأول.

وشاركته في دعم المبادرة 4 فرق تطوعية بالمحافظة وهي؛ «رفد»، «ظل»، «نبلاء»، و«فرست شوت».

وأوضح الممرض أحمد عنبر الثقفي لـ«عكاظ»، أن الفكرة نابعة من اهتمام الدولة بالقطاع الصحي في ظل أزمة جائحة كورونا ومساهمة البنوك في تأجيل الأقساط الشهرية عنهم، وفي هذا السياق تقرر إطلاق المبادرة لتكريم هؤلاء الأبطال وتعريف المجتمع بهم عقب تغلّبهم على المرض، ونقل تجربتهم في أساليب مكافحته، وهي مبادرة مجتمعية تظهر تلاحم المجتمع مع هؤلاء الجنود.

من جهتها، أشارت رئيس فريق رفد التطوعي مها الثبيتي، إلى أن المبادرة لاقت أصداء جميلة، وتم تكريم عدد من المتعافين في وقت سابق كما سيتم تكريم آخرين خلال الأسبوع القادم.

بدورها، لفتت أخصائية التغذية بصحة الطائف سمر العصيمي (ضمن المكرمين) إلى أن دموعها انهمرت لحظة تكريمها بسبب شعورها بالفخر والاعتزاز بهذه المهنة، كما تذكرت الأيام العصيبة التي مرت بها أثناء إصابتها بالفايروس.