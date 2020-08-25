منح مكتب الاختراعات الأمريكية والعلامات التجارية، للمرة الثالثة، الدكتور ممدوح بن سعود القثامي براءة اختراع أمريكية في طريقة علاج الأورام بالبروتونات الموجهة بالأشعة.

ووفقاً للحساب الرسمي لوزارة الحرس الوطني عبر «تويتر»، يرأس القثامي الفيزيائيين بقسم الأورام في الشؤون الصحية بالوزارة، كما أنه أستاذ مساعد بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.

ويعد هذا التقدم الطبي جزءًا من إستراتيجية وزارة الحرس الوطني في ظل الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر.

واستعرضت وزارة الحرس الوطني مسيرة الدكتور القثامي في ما يلي:

- حصل على شهادة الإدارة التنفيذية في الإستراتيجية والتطوير من معهد ماستيوشس للتكنولوجيا (MIT) الأمريكي عام 2020.

- ماجستير إدارة الأعمال من جامعة تكساس (University of Texas) الأمريكية 2019.

- الزمالة الأمريكية في فيزياء العلاج الإشعاعي من مركز إم دي أندرسون (MD Anderson) لأمراض السرطان والمصنف الأول في علاج السرطان في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2016.

- شهادة الدكتوراه في الفيزياء الطبية العلاجية من جامعة ملبورن الملكية بأستراليا عام 2013.

- أكثر من 30 منشورا علميا في مجلات علمية محكمة.

- مشرف مساعد على طلبة الدكتوراه في جامعة تكساس الأمريكية من عام 2014-2017.

- ثلاث براءات اختراع من مكتب الاختراعات والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية في علاج الأورام بالأشعة وتقنيات البوليمر وجزيئات النانو العلاجية.