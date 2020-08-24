اصدر مدير عام التعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي قرارا بتكليف صالح بن دخيل الله الحارثي مديرا للتعليم الاهليوالحارثي يعد من الكفاءات التعليمية التي مارست العمل التربوي منذ أكثر من 26 عاما ،ً وتدرج في مناصب قيادية في تعليم جدة. حاصل على شهادة الماجستير في المناهج والاشراف التربوي من جامعة أم القرى، و ترأس عدداً من اللجان العلمية في تعليم جدة ، قدم العديد من الأبحاث والدراسات، ابان عمله رئيسا لقسم اللغة العربية بتعليم جدة.وجاء الحارثي خلفا لخالد بن دخيل الله الحارثي الذي قفز بالتعليم الاهلي قفزات تطويرية حيث اشتهر الحارثي بالتطوير واتخاذ القرارات وسن قوانين تنظيمية ارتقت بالتعليم الاهلي كونه شريكاً فاعلاً في التنمية التعليمية والفكرية .