صدر قرار مدير عام الشؤون الصحية في منطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي بتكليف ضيف الله بن سحيمان الدهماء للقيام بأعمال ومهمات الإشراف على القطاع الصحي في محافظة طبرجل.

ويعد الدهماء من الكفاءات الشابة الطموحة وشغل عدة مناصب إدارية بصحة منطقة الجوف، ومنها مديراً لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف، ومديراً لمستشفى أبوعجرم العام، ومديراً لمستشفى النساء والولادة بالجوف، ومديراً لمستشفى الأمير متعب بالجوف.

من جهته رفع «الدهماء» الشكر والثناء لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف على هذه الثقة الكريمة، سائلاً الله بأن يوفقه في أداء المهمة وفق تطلعات القيادة الرشيدة.