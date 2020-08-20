أطلقت «سماش» حملة «الخير لا يوقف» بأهداف خيرية ترفيهية، وذلك انطلاقا من الحس الوطني والمسوؤلية الاجتماعية واستشعارا بدور جميع الفئات المهم في كافة الظروف الراهنة وبدعم من الهيئة العامة للترفيه.

ولأول مره في السعودية، خاض 15 مؤثرا ومؤثرة التحدي للسباق التفاعلي على حلبة سباق افتراضية ومركبة قيادة حقيقية احترافية «فورمولا 1» «فينكس برو» وبمجموع جوائز بلغ أكثر من 60 ألف ريال قدمت للجمعيات الخيرية، وإذا فاز المشارك يتبرع بها للجمعيات الخيرية وللأفراد المتضررين من جائحة كورونا.

ويستمر التحدي في مركز «سماش»، حيث بدأ التنافس بسيارة «الفورمولا1» للفوز بسيارة من طراز «MG» لصاحب أسرع لفة زمنية، لا تفوتوا فرصة عيش تجربة «الفورمولا1» وإمكانية الفوز بالسيارة.