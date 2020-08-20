أقام مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء (الأربعاء)، حفل توديع على شرف عدد من منسوبي وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الذين انتهت فترة عملهم في الوفد.

وشارك في الحفل المعد بهذه المناسبة، نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، وعدد من منسوبي الوفد الدائم.

وأقيم الحفل على شرف كل من مستشار المندوب الدائم أحمد بن عبدالله آل فريان، وعبدالمجيد بن عبدالرحمن البابطين، ورئيس لجنة نزع السلاح والأمن الدولي المستشار منصور بن طلق المطيري، ورئيسة اللجنة القانونية المستشار عبير بنت يوسف دانش، ورئيسة اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية السكرتير أول نوره بنت عبدالعزيز الجبرين، ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة السكرتير أول محمد بن عبدالرحمن القاضي، ورئيس قسم الاتصالات الإدارية تركي بن عبدالله التركي، ورئيس قسم الموارد البشرية فهد بن سبيل الحربي.

وأعرب السفير المعلمي، في كلمة بهذه المناسبة عن خالص شكره وتقديره للموظفين المغادرين على مابذلوه من جهد كبير خلال فترة عملهم في خدمة وطنهم على أكمل وجه وتقديم الصورة المشرفة التي تعكس مهنية والتزام الدبلوماسي السعودي، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.