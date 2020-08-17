كرمت إدارة الرعاية الصيدلية بصحة جدة اليوم (الإثنين) فرسان الصيدلة «أبطال كوفيد 19» بمجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة بجدة. وسلم نائب المشرف العام بمجمع إرادة الدكتور خالد العوفي، ونائب مدير الرعاية الصيدلية بصحة جدة الدكتور فهد المولد، والدكتور عوض المطيري؛ دروع الشكر للعاملين بالصيدلية.

وأعرب الدكتور خالد العوفي عن بالغ سعادته لهذا التكريم الذي يأتي امتدادا لمسيرة عطاء متواصلة من التميز وتقديم الخدمات المهنية العلاجية والطبية لخدمة المجتمع وأفراده، في ظل جائحة كورونا، بهدف رفع مستوى الوعي لدى المستفيدين. ويأتي هذا الدور الإنساني في إطار التوعية الصحية والخدمة العلاجية والعمل الإنساني الذي يبذله الممارسون الصحيون في الميدان الصحي من أجل سلامة الجميع، وفي رسالة سامية تحمل شعار التناغم والانسجام في العمل، من أجل الوصول لأكبر شريحة في المجتمع، وتحقيق الفائدة الاستراتيجية لوزارة الصحة، نحو مجتمع صحي وآمن وخالٍ من الأمراض والأوبئة.