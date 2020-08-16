أصدر المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني قراراً بتمديد تكليف الأخصائي محمد بن علي المطيري مديراً لمستشفى الأرطاوية العام.ويعد المطيري أحد الكفاءات الوطنية الشابة والمخلصة، حيث تدرج في عدة مناصب قيادية شهدت العديد من التطور والإنجازات في جودة ونظم الخدمات الصحية العلاجية والوقائية والتأهيلية.وثمّن المطيري ثقة المدير العام لصحة الرياض ومساعديه، سائلا الله التوفيق والسداد، وأن يكون عند حسن الظن لخدمة الجميع.