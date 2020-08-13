كرم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، تثميناً للجهود المبذولة في جائحة كورونا ضمن مبادرة (برا بمكة) التي أطلقها أمير منطقة مكة المكرمة، حيث قام الرئيس التنفيذي للجنة الرفادة والسقاية بإمارة منطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي، بتسليم رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، درع التكريم، كما تم تكريم الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة الدكتور يحيى بن محمد زمزمي، من قبل لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة، تثميناً للجهود المبذولة في جائحة كورونا، وقام رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بتكريم وكيل أمين العاصمة المقدسة المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، نظيراً للجهود المبذولة في جائحة كورونا.