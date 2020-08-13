كشفت جمعية المودة للتنمية الأسرية عن خدمتها 222.164 أسرة في دورتها الثانية، ليصل عدد المستفيدين من خدمات الجمعية منذ تأسيسها في العام 2003 إلى أكثر من 420.000 أسرة، وحققت 10 جوائز عالمية وإقليمية ومحلية في التميز المؤسسي والاجتماعي والتقني، كما نفذت نحو 44 دراسة بحثية وإصدارا علميا توعويا وإرشاديا ووقعت 98 شراكة استراتيجية فاعلة، ونفذت 52 دليلا مؤسسيا إرشاديا ولوائح وأنظمة تم إطلاقها ضمن منصة معرفة، شاركتها مع 112 جهة خيرية وخاصة وحكومية تحت بند التبادل والنقل المعرفي.

جاء ذلك على هامش انتخاب أعضاء الجمعية العمومية بجمعية المودة للتنمية الأسرية مجلس الإدارة الجديد للدورة الثالثة للفترة 2024-2020 بحضور ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجدة في اجتماع الجمعية العمومية العاشر الذي عُقد أمس (الأربعاء).

وأوضح رئيس مجلس الإدارة المهندس فيصل السمنودي خلال الكلمة التي ألقاها في اجتماع الجمعية العمومية أن الجمعية حققت العديد من الإنجازات المهمة على العديد من الأصعدة، مضيفا: «ما كانت هذه الإنجازات لتتحقق لولا توفيق الله ثم دعم ومؤازرة وتوجيه أعضاء الجمعية العمومية، فقد حبا الله الجمعية بأعضاء فاعلين على مستوى الجمعية ومجلس الإدارة والفريق التنفيذي كما أن هذه الإنجازات كانت متممة لمسيرة مجلس الإدارة في دورته الأولى».

وبيّن المهندس فيصل أن متوسط الحوكمة والشفافية للجمعية وفق معايير الحوكمة التابعة للوزارة التي تشمل الامتثال والالتزام والسلامة المالية والشفافية والإفصاح كانت 84.5%، وبلغ متوسط الأداء الاستراتيجي للجمعية خلال الدورة الثانية وفق مؤشرات الأداء 78% حتى نهاية العام 2019، وبلغ متوسط نسبة الصلح بين الأسر المتنازعة المستفيدة من خدمات الجمعية خلال الأعوام الماضية 57.5% وبلغ متوسط نسبة فض النزاعات بين الأسر المنفصلة خلال الأعوام الماضية 21%، كما بلغت نتائج أثر البرامج خلال الأعوام الماضية (التغيير الإيجابي) للمستفيدين 81.5% ومتوسط عائد الاستثمار الاجتماعي SROI نحو 1.81 ريال على كل ريال تم صرفه على البرامج والأنشطة، كما انخفضت حالات الطلاق خلال السنوات الـ4 الماضية بمنطقة مكة المكرمة 12.67%، وهناك الكثير من الإنجازات والأرقام الإيجابية التي كان للمودة فيها الأثر الكبير بشكل مباشر وغير مباشر.

وأضاف السمنودي أن المودة مع المجلس الجديد تطمح مستقبلياً إلى السعي لإحداث أثر تنموي وتغيير إيجابي أكبر للأسر في منطقة مكة المكرمة وفي المملكة وابتكار مبادرات تساهم في خفض نسب الطلاق وحل المشكلات الأسرية، وإطلاق مبادرات نوعية لخدمة الأسرة ودعم استقرارها.

وفي ختام الاجتماع أقيمت انتخابات مجلس الإدارة الجديد للدورة الثالثة للفترة 2024-2020 وتشكل عنها انتخاب المهندس فيصل السمنودي رئيسا لمجلس الإدارة، وزهير المرحومي نائبا لرئيس مجلس الإدارة.