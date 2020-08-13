اختتمت فعاليات صيف رجال ألمع 2020 التي نظمتها بلدية المحافظة بالقرية التراثية بعد تقديم العديد من العروض، تضمنت معرضاً للعسل وآخر للفن التشكيلي والتصوير والعروض الفلكلورية والشعبية بحضور المحافظ عبدالله بن عايض العجيري ورئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع وعدد من مديري الدوائر الحكومية وشيوخ القبائل.

وتضمن اليوم الختامي للمهرجان تقديم عدد من العروض الفلكلورية الشعبية التي قدمتها فرقة رجال ألمع على مسرح البلدية، كما كرمت بلدية المحافظة المبدعين المشاركين في الفعاليات والمعارض والعروض الفلكلورية الشعبية والجهات المنظمة تقديراً للجهود التي بذلوها خلال فترة المهرجان التي قاربت شهراً ونصف الشهر بما أسهم في خروجه بالشكل اللائق.

وساهمت العروض والفعاليات المقدمة بالمهرجان إضافة للأجواء المعتدلة والطبيعة الخلابة والتراث العتيق في جذب أعداد كبيرة من الزوار من أجل الاستمتاع بالفعاليات والتعرف على الإرث التاريخي الكبير خلال الفعاليات.