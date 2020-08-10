‏كرم محافظ ⁧‫الحناكية⁩ المكلف زياد عبيد المرشدي أخصائية التمريض بمركز صحي المحفر بالمحافظة ⁧‫⁩خلود عيد الصاعدي، وذلك نظير مساهمتها في إنقاذ عائلة تعرضت لحادث مروري بطريق الهجرة الخميس الماضي خلال مصادفتها للحادث.

حيث سلم المرشدي شهادة شكر للأخصائية استلمها نيابة عنها زوجها يوسف عوض الحربي، مثمناً محافظ الحناكية هذا العمل الإنساني لأحد أبطال الصحة وما بذلته من جهد إنساني ترجمت خلاله أسمى معاني الإنسانية والوفاء في خدمة مجتمعها ووطنها.

وكانت الأخصائية بمركز صحي المحفر بمحافظة الحناكية خلود الحربي قد صادفت خلال سيرها بطريق الهجرة بعد نهاية دوامها بالمركز حادثا مروريا لعائلة وقامت بالتوقف والتدخل لإنقاذ حياة المصابين وتفقدت العلامات الحيوية لهم، فيما قامت بتثبيت الظهر والرقبة لمريضة كانت تشتكي من الآلام بهما جراء الحادث. وقدّمت للمصابين الإسعافات الأولية لحين وصول فِرَق إسعاف الهلال الأحمر.