انتقل إلى رحمة الله اليوم (الجمعة) اللواء الركن متقاعد حسن بن مهدي بن صغير آل حطاب، بعد مرض ألم به لم يمهله طويلاً.

«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بأحر التعازي لآل صغير خاصة وآل حطاب عامة داعية الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن الفقيد كان أحد ضباط قوات الأمن الخاصة، وتقلد خلال مسيرته عدد من المناصب، التي قدم من خلالها عصارة جهده خدمة للدين ثم المليك والوطن. وعرف عن الفقيد دماثة الخلق، ومساعدة المحتاجين، وإصلاح ذات البين.

«إنّا لله وإنّا إليه راجعون»