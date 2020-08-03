أقام نادي الطلبة السعوديين في مدينة أديليد -جنوب أستراليا- احتفالات المعايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وسلامة خادم الحرمين الشريفين يومي السبت والأحد.

وأكد رئيس نادي الطلبة أحمد الزهراني مشاركة أكثر من 200 من المتبعثين السعوديين ومرافقيهم في المدينة بفرحة العيد وسلامة خادم الحرمين الشريفين، وكانت الفرحة تغمر الجميع في وسط أجواء أخوية عكست مظاهر البهجة والسعادة والفرح بعيداً عن هموم الدراسة والغربة. من جانبه، رفع الزهراني أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وسلامة خادم الحرمين الشريفين، وأصبح العيد عيدين.

كما رفع الشكر والتقدير للملحق الثقافي في أستراليا الدكتور هشام خداوردي على دعمه اللامحدود لأنشطة النادي السعودي في المدينة.