نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بمنطقة نجران، في التعامل مع حالة ولادة طارئة لامراة مصابة بفايروس كورونا، كانت تعاني من نقص بالأوكسجين وارتفاع في درجة الحرارة، وذلك تحت إجراءات احترازية مشددة لضمان سلامة الممارسين والأم والجنين في آنٍ واحد.

وأكدت «الصحة» إجراء عملية قيصرية ناجحة للمصابة مع تطبيق مجموعة من المعايير والإجراءات الصحية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات، حيث تتلقى الأم الرعاية الصحية اللازمة في أقسام العزل بالمستشفى وحالتها الصحية مستقرة وفي تحسن مستمر.

يذكر أنه تم إجراء التحاليل اللازمة للطفل بعد وضعه في الحضانة، حيث أظهرت نتائج الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة سلامته من الإصابة بالفايروس وقد غادر المستشفى وتم تسليمه لذويه وهو بصحة جيدة.