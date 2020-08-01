شهد التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى نجاح فريق طبي من قسم جراحة الفم والوجه والفكين بمدينة الملك سعود الطبية، في استخراج سيخ حديدي (أداة تعليق الذبائح) من جمجمة مقيم هندي يبلغ من العمر (32 عاما) إثر حادثة سقوط من علو حسب إفادته.

وفي التفاصيل، استقبل قسم جراحة الوجه والفكين بمدينة الملك سعود الطبية مقيما هنديا محولا من مستشفى القويعية، مع وجود سيخ حديدي اخترق أنسجة العين اليمنى من الجهة الوحشية، مع وجود تهشم في سقف العين اليمنى وصولا إلى الجيب الجبهي، وعلى مسافة قريبة من العصب البصري للعين اليمنى، بشكل متوازٍ مع العضلة المستقيمة الجانبية للعين اليمنى وصولاً إلى الفص الجبهي للدماغ.

وبعد عمل الفحوصات والاستشارات اللازمة من قبل فريق جراحة الوجه والفكين وجراحة المخ والأعصاب والعيون، وعمل الأشعة المطلوبة، تم إدخال المريض للعمليات على وجه السرعة، واستخراج السيخ المعدني، وأثبتت فحوصات العين بعد العملية سلامتها ولله الحمد.